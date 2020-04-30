Руслан Болотов избран мэром Иркутска

Долгая процедура выборов мэра Иркутска завершилась победой вице-мэра Руслана Болотова. Сессия гордумы началась утром и продолжалась до вечера.

По данным пресс-службы муниципального парламента, Руслан Болотов получил 26 голосов при необходимом минимуме в 24 голоса. Оказавшийся на втором месте вице-спикер думы Виталий Матвийчук набрал шесть голосов

«К сожалению, за время работы предыдущего руководства мэрии сложилась порочная практика неконструктивного общения сотрудников администрации с думой, а в ряде случаев доходило до открытого игнорирования и препятствования деятельности депутатов. По моему убеждению, чиновник такого уровня обязан навести порядок в структурах администрации и обеспечить все условия для плодотворной совместной работы в интересах иркутян», - прокомментировал итоги выборов депутат Алексей Распутин.

Как писали Sibnovosti.ru, с декабря 2019 года Руслан Болотов исполнял обязанности председателя правительства региона, а 17 марта 2020-го был назначен на должность вице-мэра Иркутска.

Всего на сессию было допущено 29 кандидатов. В ходе отбора, проведенного конкурсной комиссией, Руслан Болотов набрал баллов больше, чем другие претенденты, - 180. В его программе основными городскими проблемами названы нехватка мест в детсадах, неразвитость спортивной инфраструктуры, несоответствие большей части дорог нормативным требованиям, снижения объема сдаваемого жилья.

Фото: сайт думы Иркутска