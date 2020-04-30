30 апреля
Иркутск
погода +7 °C
72.73
 
€ 79.12
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Руслан Болотов избран мэром Иркутска

Главная Политика
Иркутск
22:41 30 Апреля 2020
иркутск, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Долгая процедура выборов мэра Иркутска завершилась победой вице-мэра Руслана Болотова. Сессия гордумы началась утром и продолжалась до вечера.

По данным пресс-службы муниципального парламента,  Руслан Болотов получил 26 голосов при необходимом минимуме в 24 голоса. Оказавшийся на втором месте вице-спикер думы Виталий Матвийчук набрал шесть голосов

«К сожалению, за время работы предыдущего руководства мэрии сложилась порочная практика неконструктивного общения сотрудников администрации с думой, а в ряде случаев доходило до открытого игнорирования и препятствования деятельности депутатов. По моему убеждению, чиновник такого уровня обязан навести порядок в структурах администрации и обеспечить все условия для плодотворной совместной работы в интересах иркутян», - прокомментировал итоги выборов депутат Алексей Распутин.

Как писали Sibnovosti.ru, с декабря 2019 года Руслан Болотов исполнял обязанности председателя правительства региона, а 17 марта 2020-го был назначен на должность вице-мэра Иркутска.

Всего на сессию было допущено 29 кандидатов. В ходе отбора, проведенного конкурсной комиссией, Руслан Болотов набрал баллов больше, чем другие претенденты, - 180. В его программе основными городскими проблемами названы нехватка мест в детсадах, неразвитость спортивной инфраструктуры, несоответствие большей части дорог нормативным требованиям, снижения объема сдаваемого жилья.

 Фото: сайт думы Иркутска

Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Председатель Думы Иркутска подал в отставку перед выборами мэра

Председатель Думы Иркутска подал в отставку перед выборами мэра

25 Апреля 2020 г.
Дмитрий Ружников уходит по собственному желанию
Новости Иркутска: Все 29 претендентов сохранили шанс стать мэром Иркутска

Все 29 претендентов сохранили шанс стать мэром Иркутска

22 Апреля 2020 г.
Конкурсная комиссия завершила регистрацию кандидатов
Новости Иркутска: Почти 30 иркутян решили побороться за пост мэра

Почти 30 иркутян решили побороться за пост мэра

21 Апреля 2020 г.
Муниципальная конкурсная комиссия завершила прием документов
Новости Иркутска: В Иркутске начали принимать документы от претендентов на пост мэра

В Иркутске начали принимать документы от претендентов на пост мэра

7 Апреля 2020 г.
Конкурсная комиссия провела первое заседание
Новости Иркутска: В Иркутске объявлен конкурс на пост мэра

В Иркутске объявлен конкурс на пост мэра

26 Марта 2020 г.
Первым делом предстоит создать конкурсную комиссию
Новости Иркутска: В руководстве Иркутской области новые кадровые перестановки

В руководстве Иркутской области новые кадровые перестановки

23 Марта 2020 г.
Руслан Ситников назначен и. о. первого вице-премьера правительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Деревья в Иркутске обработают от вредителей

Деревья в Иркутске обработают от вредителей

30 Апреля 2020 г.
Растворы безопасны для людей и животных
Новости Иркутска: Реконструкцию иркутского Мемориала жертв политических репрессий проведут в этом году

Реконструкцию иркутского Мемориала жертв политических репрессий проведут в этом году

28 Апреля 2020 г.
Проект согласован с Росавиацией
Новости Иркутска: Идея выравнивания энерготарифов для регионов вызвала тревогу в Иркутской области

Идея выравнивания энерготарифов для регионов вызвала тревогу в Иркутской области

28 Апреля 2020 г.
Депутаты заксобрания намерены обратиться в Совет федерации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19