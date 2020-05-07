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Парламент Бурятии отправил в отставку вице-спикера

Главная Политика
Иркутск
12:17 7 Мая 2020
парламент, голосование, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Баир Жамбалов лишился поста вице-спикера народного хурала Республики Бурятия. Соответствующее решение региональный парламент принял вчера на своей сессии.

По данным народного хурала, голосование по этому вопросу было тайным. За прекращение полномочий вице-спикера проголосовало 43 депутата, 11 выступило против, еще один воздержался.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Баир Жамбалов стал фигурантом громкого скандала. В начале года в ДТП с участием его внедорожника погибла 17-летняя девушка. За рулем находился предприниматель Галуст Пилосян (по его собственным словам).

В январе «Единая Россия» сместила Баира Жамбалова с поста секретаря республиканского отделения партии. Недовольство партии вызвало его поведение после аварии.  

Фото: сайт регионального отделения «Единой России» в Республике Бурятия

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