Парламент Бурятии отправил в отставку вице-спикера

Баир Жамбалов лишился поста вице-спикера народного хурала Республики Бурятия. Соответствующее решение региональный парламент принял вчера на своей сессии.

По данным народного хурала, голосование по этому вопросу было тайным. За прекращение полномочий вице-спикера проголосовало 43 депутата, 11 выступило против, еще один воздержался.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Баир Жамбалов стал фигурантом громкого скандала. В начале года в ДТП с участием его внедорожника погибла 17-летняя девушка. За рулем находился предприниматель Галуст Пилосян (по его собственным словам).

В январе «Единая Россия» сместила Баира Жамбалова с поста секретаря республиканского отделения партии. Недовольство партии вызвало его поведение после аварии.

Фото: сайт регионального отделения «Единой России» в Республике Бурятия