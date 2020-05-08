В руководстве Иркутска произошли масштабные кадровые изменения

В мэрии Иркутска произошли значительные кадровые изменения. Напомним, 30 апреля на сессии гордумы новым главой муниципалитета был избран Руслан Болотов.

Официальный портал Иркутска сообщил сразу о нескольких отставках. Уволен вице-мэр – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким. Другой вице-мэр – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Екатерина Козулина написала заявление на отпуск с 7 мая с последующим увольнением. Уволена также Татьяна Жичина - вице-мэр и глава Ленинского округа.

«В отношении главы Ленинского округа выявлены нарушения в сфере защиты государственной тайны. Однако в период нахождения на больничном Татьяной Жичиной было написано заявление по собственному желанию», – уточнили в аппарате городской администрации.

И. о. заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков. И. о. главы Ленинского округа стал Александр Попов. Кроме того, и. о. вице-мэра – председателя комитета по градостроительной политике назначена Олеся Куцакова, а исполнять обязанности вице-мэра – председателя КУМИ будет Светлана Бурдуковская.

Фото: официальный портал Иркутска