8 мая
Иркутск
погода +9 °C
74.12
 
€ 80.06
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В руководстве Иркутска произошли масштабные кадровые изменения

Главная Политика
Иркутск
15:12 8 Мая 2020
мэр, отставка, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В мэрии Иркутска произошли значительные кадровые изменения. Напомним, 30 апреля на сессии гордумы новым главой муниципалитета был избран Руслан Болотов.

Официальный портал Иркутска сообщил сразу о нескольких отставках. Уволен вице-мэр – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким. Другой вице-мэр – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Екатерина Козулина написала заявление на отпуск с 7 мая с последующим увольнением. Уволена также Татьяна Жичина - вице-мэр и глава Ленинского округа.

«В отношении главы Ленинского округа выявлены нарушения в сфере защиты государственной тайны. Однако в период нахождения на больничном Татьяной Жичиной было написано заявление по собственному желанию», – уточнили в аппарате городской администрации.

И. о. заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков. И. о. главы Ленинского округа стал Александр Попов. Кроме того, и. о. вице-мэра – председателя комитета по градостроительной политике назначена Олеся Куцакова, а исполнять обязанности вице-мэра – председателя КУМИ будет Светлана Бурдуковская.

Фото: официальный портал Иркутска

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Парламент Бурятии отправил в отставку вице-спикера

Парламент Бурятии отправил в отставку вице-спикера

7 Мая 2020 г.
В январе 2020 года Баир Жамбалов стал фигурантом громкого скандала с ДТП
Новости Иркутска: Руслан Болотов избран мэром Иркутска

Руслан Болотов избран мэром Иркутска

30 Апреля 2020 г.
На сессии гордумы он набрал 26 голосов
Новости Иркутска: Председатель Думы Иркутска подал в отставку перед выборами мэра

Председатель Думы Иркутска подал в отставку перед выборами мэра

25 Апреля 2020 г.
Дмитрий Ружников уходит по собственному желанию
Новости Иркутска: Все 29 претендентов сохранили шанс стать мэром Иркутска

Все 29 претендентов сохранили шанс стать мэром Иркутска

22 Апреля 2020 г.
Конкурсная комиссия завершила регистрацию кандидатов
Новости Иркутска: Почти 30 иркутян решили побороться за пост мэра

Почти 30 иркутян решили побороться за пост мэра

21 Апреля 2020 г.
Муниципальная конкурсная комиссия завершила прием документов
Новости Иркутска: В Иркутске начали принимать документы от претендентов на пост мэра

В Иркутске начали принимать документы от претендентов на пост мэра

7 Апреля 2020 г.
Конкурсная комиссия провела первое заседание
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Тела двух погибших нашли на месте пожара в Иркутске

Тела двух погибших нашли на месте пожара в Иркутске

6 Мая 2020 г.
Причиной возгорания на ул. Александра Невского мог стать поджог
Новости Иркутска: В иркутских школах сократили объем занятий

В иркутских школах сократили объем занятий

6 Мая 2020 г.
Учебный год в регионе продлится до 25 мая
Новости Иркутска: Высокая пожароопасность ожидается в лесах Иркутской области

Высокая пожароопасность ожидается в лесах Иркутской области

3 Мая 2020 г.
Местным жителям запрещено выходить в лес
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19