На выборы иркутского губернатора допустили самовыдвиженцев

В Иркутской области внесены изменения в порядок избрания губернатора. Сегодня их утвердило законодательное собрание региона.

Поправки в закон «О выборах губернатора Иркутской области», предложенные депутатом Евгением Сарсенбаевым, предусматривают возможность самовыдвижения в главы региона. Действовавшая до сих пор редакция документа предоставляла такое право только политическим партиям.

Самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку подписи 0,5% избирателей. Это примерно 10 тыс. человек. Проверке подлежит 20% от необходимого для регистрации кандидата количества подписей, отобранных облизбиркомом.

По данным «Коммерсанта», за поправки проголосовало 29 депутатов. Девять высказалось против, двое воздержалось.

Напомним, выборы губернатора Иркутской области состоятся в сентябре 2020 года. В декабре 2019 года ушел в отставку с этого поста Сергей Левченко. Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области