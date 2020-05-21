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Экс-спикер иркутской гордумы назначен вице-мэром

Главная Политика
Иркутск
11:02 21 Мая 2020
мэр, назначение, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Дмитрий Ружников назначен вице-мэром Иркутска. Соответствующее распоряжение подписал глава города Руслан Болотов.

Дмитрий Ружников ранее возглавлял городскую думу, состав которой был выбран в сентябре 2019 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в марте этого года бывший глава Иркутска Дмитрий Бердников перешел на работу в областное правительство. После этого Дмитрий Ружников стал и. о. мэра. В апреле он подал в отставку с поста спикера.

30 апреля гордума избрала мэром Руслана Болотова. После этого он уже принял несколько важных кадровых решений. И. о. заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков. И. о. главы Ленинского округа стал Александр Попов. Кроме того, и. о. вице-мэра – председателя комитета по градостроительной политике назначена Олеся Куцакова, а исполнять обязанности вице-мэра – председателя КУМИ будет Светлана Бурдуковская.

Фото: сайт городской думы Иркутска

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