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Новый мэр Иркутска анонсировал сокращение штата администрации

Главная Политика
Иркутск
17:08 28 Мая 2020
общество, политика, иркутск
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В администрации Иркутска запланировано существенное сокращение штата. Серьезные структурные изменения, которые грядут в мэрии, на заседании городской думы анонсировал новый глава города Руслан Болотов. Он заявил, что такого количество сотрудников, как сейчас не требуется. Например, ему будет достаточно одного водителя, вместо двух.

«Мы проанализировали состав администрации, у нас есть понимание, что такого количества не требуется», — заявил Болотов.

Кто именно попадет под сокращения, и в какие сроки пройдет оптимизация, в администрации пока не решили. Глава города считает, что необходимо все тщательно взвесить, чтобы не проводить корректировки состава администрации по несколько раз.

Напомним, что Руслан Болотов в должности мэра Иркутска менее месяца. Инаугурация градоначальника состоялась 1 мая.

Фото: irksib.ru

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