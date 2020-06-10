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Досрочные выборы иркутского губернатора пройдут 13 сентября

Главная Политика
Иркутск
12:25 10 Июня 2020
выборы, законодательное собрание, кандидаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Выборы губернатора Иркутской области пройдут 13 сентября 2020 года. Постановление об этом приняло сегодня законодательное собрание региона.

Выборы будут иметь статус досрочных. В этом случае в них не имеет право принимать участие бывший губернатор, если он досрочно прекратил исполнять свои полномочия, сообщила пресс-служба областного парламента. Как писали Sibnovosti.ru, губернатор Сергей Левченко ушел в отставку в декабре 2019 года. С тех пор регионом руководит Игорь Кобзев в статусе врио губернатора.

Претендент на пост главы области должен собрать в свою поддержку 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Подписи должны быть от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов и городов Иркутской области.

Право выдвинуть кандидата имеют все официально зарегистрированные партии. Кроме того, внесенные в мае этого года поправки в закон «О выборах губернатора Иркутской области» предусматривают возможность самовыдвижения.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

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