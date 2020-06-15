Народный хурал Бурятии настаивает на газификации региона

Народный хурал Республики Бурятия рассмотрит на очередной сессии обращение к руководству страны с просьбой провести газификацию региона. Решение об этом депутаты приняли на специальном совещании, в ходе которого обсудили целесообразность такого шага.

Обращение предполагается направить президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, спикерам обеих палат Федерального собрания. Как писали Sibnovosti.ru, о подготовке такого документа в республиканском парламенте сообщили в феврале 2020 года. В нем идет речь о необходимости «газификации Республики Бурятия и установлении специального тарифа с целью стимулирования жителей частного сектора к переходу на электроотопление». Основанием для такой инициативы стал высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

По данным сайта народного хурала, выступивший перед депутатами вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников предложил не спешить с обращением в федеральный центр.

«Чтобы столкнуть вопрос с мертвой точки - надо обратиться к президенту страны. Ни ковыктинский, ни иркутский сжиженный газ вопрос не решат. Надо просить строительство трубы специально для Бурятии», - заявил, в свою очередь, депутат Игорь Бобков.

Очередная сессия народного хурала состоится в начале июля.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия