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Народный хурал Бурятии настаивает на газификации региона

Главная Политика
Иркутск
11:33 15 Июня 2020
газ, парламент, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Народный хурал Республики Бурятия рассмотрит на очередной сессии обращение к руководству страны с просьбой провести газификацию региона. Решение об этом депутаты приняли на специальном совещании, в ходе которого обсудили целесообразность такого шага.

Обращение предполагается направить президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, спикерам обеих палат Федерального собрания. Как писали Sibnovosti.ru, о подготовке такого документа в республиканском парламенте сообщили в феврале 2020 года. В нем идет речь о необходимости «газификации Республики Бурятия и установлении специального тарифа с целью стимулирования жителей частного сектора к переходу на электроотопление». Основанием для такой инициативы стал высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

По данным сайта народного хурала, выступивший перед депутатами вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников предложил не спешить с обращением в федеральный центр.

«Чтобы столкнуть вопрос с мертвой точки - надо обратиться к президенту страны. Ни ковыктинский, ни иркутский сжиженный газ вопрос не решат. Надо просить строительство трубы специально для Бурятии», - заявил, в свою очередь, депутат Игорь Бобков.

Очередная сессия народного хурала состоится в начале июля.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия

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