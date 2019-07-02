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Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 14 человек

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Иркутск
18:19 2 Июля 2019
иркутск, паводки, наводнение, жертвы, пострадавшие
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По данным на утро вторника, количество погибших в результате паводка в Иркутской области составляет 14 человек, пострадавших - 1244. Об этом сообщили сегодня в экстренных службах региона.

Еще 13 местных жителей числятся пропавшими без вести, среди них один ребенок. Всего из зоны бедствия эвакуированы более 2,5 тысяч человек.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, когда уровень воды в реке Ие почти на 7 м превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах. 

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата. К такому выводу пришли сотрудники Иркутского государственного университета (ИГУ).

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