Власти Иркутской области ограничили туризм на озере Байкал

Власти Иркутской области ввели новые правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкала. Они должны снизить экологические нагрузки и негативное воздействие на природу. Ранее таких правил не существовало.

Так, в центральной части Байкальского региона разрешено создавать туристско-рекреационные зоны только в 11 местах. Правительство определило для каждой из них типы, специализации, потенциал размещения туристов, а также рекреационную нагрузку. В приоритете — экологический отдых.

«Кроме того, правилами предусмотрено внедрение системы природоохранных паспортов участников туристской деятельности, проведение анализа и мониторинга туристской деятельности, создание интерактивного приложения с подробной информацией о туристско-рекреационных зонах, маршрутах, объектах туристской инфраструктуры, а также существующих правовых режимах и ограничениях», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Разработка правил велась на протяжении полутора лет.