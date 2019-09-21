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Власти Иркутской области ограничили туризм на озере Байкал

Главная Путешествия
Иркутск
15:28 21 Сентября 2019
общество, туризм, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Иркутской области ввели новые правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкала. Они должны снизить экологические нагрузки и негативное воздействие на природу. Ранее таких правил не существовало. 

Так, в центральной части Байкальского региона разрешено создавать туристско-рекреационные зоны только в 11 местах. Правительство определило для каждой из них типы, специализации, потенциал размещения туристов, а также рекреационную нагрузку. В приоритете  — экологический отдых. 

«Кроме того, правилами предусмотрено внедрение системы природоохранных паспортов участников туристской деятельности, проведение анализа и мониторинга туристской деятельности, создание интерактивного приложения с подробной информацией о туристско-рекреационных зонах, маршрутах, объектах туристской инфраструктуры, а также существующих правовых режимах и ограничениях», — говорится в сообщении на сайте правительства. 

Разработка правил велась на протяжении полутора лет. 

«В основу документа легла научно-исследовательская работа «Расчет норм рекреационной нагрузки для организованного и неорганизованного отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области», которую в 2017-2018 годах провел Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН. Этот документ является основой для регулирования и организации туризма на Байкале. И сейчас самая главная наша задача - запустить все механизмы, определенные правилами, - рассказала Екатерина Сливина, руководитель регионального агентства по туризму.

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