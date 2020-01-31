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Бизнес переживает кризис на Байкале из-за вспышки коронавируса

Главная Путешествия
Иркутск
18:10 31 Января 2020
общество, туризм, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бизнесмены Иркутской области рассказали о резком снижении туристов из-за вспышки коронавируса в Китае - многие из них оказались на грани кризиса. Турпоток из КНР на знаменитое озеро зимой составляет более 60%, для некоторых компаний даже 100%. Все изменилось после того, как власти ограничили отправку тургрупп за рубеж - это является одной из мер по предотвращению инфекции. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. 

Туристы массово отменяют поездки на Байкал - это касается не только групп, но и индивидуальных путешественников. 

«Все турбазы, все, кто брал транспорт в лизинг, сейчас находятся в тяжелейшем положении - это объекты питания, транспорта, размещения, прежде всего. У них есть имущество, оно дорогое и требует обслуживания. Источник поступлений исчез, найти другой невозможно, его не существует, так как внутренний рынок ограничен. Это можно назвать кризисом, причем глубоким», - цитирует агентство гендиректора туркомпании «Байкал спутник» Константина Мамаджанова.

Напомним, ранее Россия приостановила железнодорожное и автомобильное сообщение с Китаем из-за коронавируса. Также было принято решение продлить режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем на Дальнем Востоке.

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