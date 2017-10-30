Иркутские астрономы засняли падение метеорита на Луну

Наблюдатели Иркутского планетария зафиксировали падение метеорита на Луну – об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила пресс-секретарь планетария Евгения Скареднева.

Как пояснила Евгения Скареднева, падение метеорита было зафиксировано в 21:28 по Иркутскому времени (13:28 UTC) с помощью телескопов наблюдателями Никитой Сергеевым, Романом Сергеевым, Егором Федотовым и Павлом Никифоровым. Размеры метеорита не уточняются.

- Падение произошло в районе кратера Клавий, и сопровождалось яркой вспышкой. После падения долгое время наблюдалось большое облако пыли. Сообщение о событии направлено в Бюро астрономических телеграмм (Central Bureau for Astronomical Telegrams), - уточнила пресс-секретарь Иркутского планетария.

Фото: facebook.com/e.skaredneva

Кратер Клавий (Clavius) находится в южной части видимой стороны Луны в гористой местности, к югу от кратера Тихо. Кратер является ударным – то есть, образовавшийся в результате падения на поверхность космического тела.