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Иркутские астрономы засняли падение метеорита на Луну

Главная Наука
Иркутск
14:58 30 Октября 2017
луна, метеорит, фотография, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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Наблюдатели Иркутского планетария зафиксировали падение метеорита на Луну – об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила пресс-секретарь планетария Евгения Скареднева.

Как пояснила Евгения Скареднева, падение метеорита было зафиксировано в 21:28 по Иркутскому времени  (13:28 UTC) с помощью телескопов наблюдателями Никитой Сергеевым, Романом Сергеевым, Егором Федотовым и Павлом Никифоровым. Размеры метеорита не уточняются.

- Падение произошло в районе кратера Клавий, и сопровождалось яркой вспышкой. После падения долгое время наблюдалось большое облако пыли. Сообщение о событии направлено в Бюро астрономических телеграмм (Central Bureau for Astronomical Telegrams), - уточнила пресс-секретарь Иркутского планетария.

Иркутские астрономы засняли падение метеорита на Луну

Фото: facebook.com/e.skaredneva

Кратер Клавий (Clavius) находится в южной части видимой стороны Луны в гористой местности, к югу от кратера Тихо. Кратер является ударным – то есть, образовавшийся в результате падения на поверхность космического тела.

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