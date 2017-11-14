Иркутская область получила субсидию на создание сети детских технопарков

В 2018 году Иркутская область получит субсидию из федерального бюджета на создание сети детских технопарков «Кванториум». Такое решение приняло Министерство образования и науки РФ, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

«Объем субсидии планируется определить до конца текущего года», — говорится в сообщении.

По словам министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, планируется открытие детского технопарка «Кванториум Байкал» на базе Областного центра развития допобразования детей и детского технопарка «Кванториум РЖД» на базе детской железной дороги.

«Кванториум Байкал» будет включать такие образовательные направления, как IT-квантум, Геоквантум, Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум. «Кванториум РЖД» — промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной реальности (VR/AR), IT-квантум с элементам геоквантума, Хайтек-РЖД-квант.

«Средства субсидии будут направлены на приобретение современного высокотехнологичного образовательного оборудования. Кроме того, победа в конкурсном отборе позволит нам дважды в год направлять преподавателей детских технопарков на бесплатное обучение в Сколково», — цитирует пресс-служба министра образования региона Валентину Перегудову.

Технопарки «Кванториум» — площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей», утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.