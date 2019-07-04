4 июля
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Сибирские ученые назвали причину наводнения в Иркутской области

Главная Наука
Иркутск
11:39 4 Июля 2019
наука, иркутск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Ученые кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ рассказали, почему на Иркутскую область обрушилось наводнение. Исследователи провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на научный центр СО РАН. 

«Мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков», — объяснила доцент кафедры Инна Латышева. 

Напомним, в конце июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратились почти 1,5 тысячи человек. В больницы области госпитализированы более 200 человек, в том числе 41 ребенок.  

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Бурятии пройдут испытания оборудования для радиогелиографа

В Бурятии пройдут испытания оборудования для радиогелиографа

6 Апреля 2019 г.
В случае успеха, электронные элементы будут запущены в серийное производство
Новости Иркутска: Сибирские ученые начали сбор средств на спасение ольхонской полевки

Сибирские ученые начали сбор средств на спасение ольхонской полевки

18 Сентября 2018 г.
Эндемик относят к исчезающим видам
Новости Иркутска: Ученые открыли новый минерал в метеорите из Бурятии

Ученые открыли новый минерал в метеорите из Бурятии

27 Июля 2018 г.
Авторами открытия стали ученые из УрФУ, НГУ, Института геологии и минералогии СО РАН
Новости Иркутска: Иркутские ученые разработают методику для оценки количества омуля в Байкале

Иркутские ученые разработают методику для оценки количества омуля в Байкале

25 Июня 2018 г.
Разнообразие ДНК оценивается с помощью специальных приборов
Новости Иркутска: В СФУ абитуриенты могут сэкономить на учебе 50%

В СФУ абитуриенты могут сэкономить на учебе 50%

14 Июня 2018 г.
В Сибирском федеральном университете разработали систему снижения стоимости платного обучения. В зависимости от балла ЕГЭ абитуриенты, поступающие на платные направления, смогут получить скидку на обучение от 10 до 50%. Так, при поступлении на филологию или лингвистику можно заработать ...
Новости Иркутска: На Большом солнечном телескопе на Байкале устанавливают деформируемые зеркала

На Большом солнечном телескопе на Байкале устанавливают деформируемые зеркала

23 Мая 2018 г.
Большой солнечный вакуумный телескоп на сегодня один из крупнейших в Евразии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Трассу «Сибирь» в Иркутской области открыли для легкового транспорта

Трассу «Сибирь» в Иркутской области открыли для легкового транспорта

2 Июля 2019 г.
Высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия незначительна
Новости Иркутска: Тулун остается в центре паводка в Иркутской области

Тулун остается в центре паводка в Иркутской области

2 Июля 2019 г.
Число жертв в регионе достигло 14
Новости Иркутска: Полпред Меняйло и министр МЧС Зиничев на месте осмотрели затопленные районы Иркутской области

Полпред Меняйло и министр МЧС Зиничев на месте осмотрели затопленные районы Иркутской области

29 Июня 2019 г.
Людям пообещали поддержку и жилье
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356