Сибирские ученые назвали причину наводнения в Иркутской области

Ученые кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ рассказали, почему на Иркутскую область обрушилось наводнение. Исследователи провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на научный центр СО РАН.

«Мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков», — объяснила доцент кафедры Инна Латышева.

Напомним, в конце июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратились почти 1,5 тысячи человек. В больницы области госпитализированы более 200 человек, в том числе 41 ребенок.