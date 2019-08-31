Иркутские ученые открыли новый минерал

Иркутские ученые института геохимии им. Виноградова СО РАН открыли новый вид минерала — фторкарлтонит. Специальная комиссия уже утвердила новое название для горной породы.

«Открытие нового минерала явление не редкое. Каждый год в мире регистрируют около ста новых разновидностей. В Иркутской области это происходит намного реже — в среднем не больше одного в год. Сейчас ученые находят в основном редчайшие минералы, они либо встречаются в одном-двух местах на Земле, либо образуются в микроскопических количествах и обнаружить их можно только с помощью высокоточного оборудования», — сказала старший научный сотрудник ИГХ СО РАН, Екатерина Канева.