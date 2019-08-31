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Иркутские ученые открыли новый минерал

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Иркутск
14:19 31 Августа 2019
красноярск, общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутские ученые института геохимии им. Виноградова СО РАН открыли новый вид минерала — фторкарлтонит. Специальная комиссия уже утвердила новое название для горной породы. 

«Открытие нового минерала явление не редкое. Каждый год в мире регистрируют около ста новых разновидностей. В Иркутской области это происходит намного реже — в среднем не больше одного в год. Сейчас ученые находят в основном редчайшие минералы, они либо встречаются в одном-двух местах на Земле, либо образуются в микроскопических количествах и обнаружить их можно только с помощью высокоточного оборудования», — сказала старший научный сотрудник ИГХ СО РАН, Екатерина Канева.

Отметим, что фторкарлтонит нашли два года назад в месторождении поделочного камня чароита, в Мурунском массиве. 

Фото: sbras.ru

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