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В Улан-Удэ выставят артефакты гуннской эпохи

Главная Наука
Иркутск
12:52 13 Сентября 2019
музей, археология, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
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На следующей неделе в Музее истории им. Хангалова в Улан-Удэ откроется выставка «Гунны. Империя степей». Некоторые экспонаты широкая публика увидит впервые, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Выставка посвящена 100-летнему юбилею российской археологии – в 2019 году вышел декрет Совнаркома о создании Российской академии истории материальной культуры. В экспозиции использованы фонды Национального музея Республики Бурятия, Кяхтинского краеведческого музея им. Обручева и Музея Бурятского научного центра СО РАН.

«На выставке… впервые широкой публике будут представлены богатейшие археологические материалы из раскопок самого большого кургана могильника Царам. Это детали захороненной колесницы с фрагментами ее красочного живописного тента. Подобные находки являются большой редкостью в археологии из-за условий сохранности столь хрупких предметов из минерально-органического материала», - отмечается в сообщении Национального музея Бурятии.

Государство гуннов (хунну) считается первой кочевой «империей» в истории. Оно было создано более 2 тыс. лет назад. В Бурятии сделаны многочисленные археологические находки, относящиеся к гуннскому периоду. Например, в Иволгинском городище (I в. до н. э. – I в. н. э.) в 15 км от Улан-Удэ.

Выставка будет работать до середины декабря.

Фото: телевизионный сериал «Атилла - завоеватель» (2001 год, США-Литва)

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