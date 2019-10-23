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Ученые нашли в Забайкалье и Бурятии места для проведения магических таинств древних людей

Главная Наука
Иркутск
14:30 23 Октября 2019
ученые, общество, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские ученые определили назначение необычных каменных конструкцию в Забайкалье — древние люди проводили там магические таинства в дни осеннего-весеннего равноденствия и зимнего-летнего солнцестояния. Об этом рассказали сотрудники института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

«Святилищ на территории Западного Забайкалья известно немало, многие места могут пониматься таким образом — это и скалы с рисунками, и то, что расположено рядом с ними. Но сейчас речь идет о культовых объектах, несколько отличающихся, — их структурные элементы включены в окружающий ландшафт. Пространство там организовано посредством стенок, валов и различных курганов. Мы эти объекты интерпретируем как святилища, но назначение некоторых конструкций хранит тайны», — рассказал ведущий научный сотрудник ИМБТ СО РАН кандидат исторических наук Василий Иванович Ташак. 

Исследователи начали изучение с археологического комплекса Барун-Алан-1, расположенного в долине реки Алан. Там находилась площадка под скалой с петроглифами. 

«Мы нашли углубленную в грунт кольцевую выкладку с камнями, поставленными крест-накрест. Однажды, во время заката 22 июня, мы заметили, что их створ указывает ровно на место захода Солнца.  Мы не стали раскапывать эту кладку полностью, вычистили только середину, и увидели: она явно создавалась для того, чтобы в ней крепился столб», — продолжил ученый. 

Скорее всего, именно отсюда древние люди вели наблюдение за Солнцем.

Курганы памятника раньше принимали за погребения, но при раскопках исследователи выяснили, что это ритуальные кладки. На месте ученые нашли следы жертвенных огней и сосудов. Также при раскопках археологи наткнулись на человеческие останки. 

С этого момента исследователи начали рассматривать некоторые археологические объекты с позиции связи с астрономическими событиями. С этими явлениями связаны следующие места и объекты: Сарбадуйский вал недалеко от границы с Монголией, конструкция на горе Улан-Тологой в Кяхтинском районе Бурятии, Павлова Гора, могильник Боо и другие. 

«Важно изучить изменение соотношения Солнца и Земли в разные периоды времени — возможно, что в бронзовом веке оно несколько отличалось от сегодняшнего», — подытожили ученые. 

Фото предоставлены исследователями
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