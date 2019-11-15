15 ноября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Бурятии разработали новый коленный модуль

Главная Наука
Иркутск
10:32 15 Ноября 2019
модель, разработка, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Улан-Удэ представили прототип коленного модуля полицентрический кинематики. Его разработали в ООО «Салют-Орто», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы сделали коленный модуль, который позволяет человеку ходить на протезе, как на своей ноге. Он будет более функциональным, чем аналоги. Его геометрия позволяет коленному модулю разгибаться более чем на 150 градусов. Человеку будет более комфортно использовать его в автомобиле или при ходьбе», - рассказал о разработке на официальном портале Бурятии гендиректор группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков.

По его данным, такой протез позволяет его пользователю не только сидеть ил стоять, но даже быстро ходить.

По данным властей республики, «Салют-Орто» является единственным частным протезно-ортопедическим центром в регионе с собственными технологиями производства и сборки протезных изделий. Компания была основана в 2018 году после акселерации региональных инициатив в Фонде поддержки социальных проектов АСИ.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Ученые нашли в Забайкалье и Бурятии места для проведения магических таинств древних людей

Ученые нашли в Забайкалье и Бурятии места для проведения магических таинств древних людей

23 Октября 2019 г.
Они связаны с астрономическими явлениями
Новости Иркутска: В Улан-Удэ выставят артефакты гуннской эпохи

В Улан-Удэ выставят артефакты гуннской эпохи

13 Сентября 2019 г.
Некоторые из них широкая публика увидит впервые
Новости Иркутска: Иркутские ученые открыли новый минерал

Иркутские ученые открыли новый минерал

31 Августа 2019 г.
Специальная комиссия уже утвердила новое название для горной породы
Новости Иркутска: Сибирские ученые назвали причину наводнения в Иркутской области

Сибирские ученые назвали причину наводнения в Иркутской области

4 Июля 2019 г.
Они провелианализ синоптических карт и мезомасштабных моделей
Новости Иркутска: В Бурятии пройдут испытания оборудования для радиогелиографа

В Бурятии пройдут испытания оборудования для радиогелиографа

6 Апреля 2019 г.
В случае успеха, электронные элементы будут запущены в серийное производство
Новости Иркутска: Сибирские ученые начали сбор средств на спасение ольхонской полевки

Сибирские ученые начали сбор средств на спасение ольхонской полевки

18 Сентября 2018 г.
Эндемик относят к исчезающим видам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Зима в Сибири может оказаться теплее прошлогодней

Зима в Сибири может оказаться теплее прошлогодней

14 Ноября 2019 г.
Но в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться
Новости Иркутска: Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Благовещенске

Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Благовещенске

14 Ноября 2019 г.
В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли два человека, сообщили в МВД Амурской области.
Новости Иркутска: Горнолыжный комплекс у иркутского Братска откроет сезон 16 ноября

Горнолыжный комплекс у иркутского Братска откроет сезон 16 ноября

13 Ноября 2019 г.
Снежное покрытие на горе Пихтовая готовит новая техника
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19