В Бурятии разработали новый коленный модуль

В Улан-Удэ представили прототип коленного модуля полицентрический кинематики. Его разработали в ООО «Салют-Орто», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы сделали коленный модуль, который позволяет человеку ходить на протезе, как на своей ноге. Он будет более функциональным, чем аналоги. Его геометрия позволяет коленному модулю разгибаться более чем на 150 градусов. Человеку будет более комфортно использовать его в автомобиле или при ходьбе», - рассказал о разработке на официальном портале Бурятии гендиректор группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков.

По его данным, такой протез позволяет его пользователю не только сидеть ил стоять, но даже быстро ходить.

По данным властей республики, «Салют-Орто» является единственным частным протезно-ортопедическим центром в регионе с собственными технологиями производства и сборки протезных изделий. Компания была основана в 2018 году после акселерации региональных инициатив в Фонде поддержки социальных проектов АСИ.

Фото: официальный портал Республики Бурятия