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Ученые исследуют глубины Байкала

Главная Наука
Иркутск
15:03 16 Февраля 2020
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые СО РАН готовятся к исследованию Байкала - на этот раз предметом изучения станут глубины озера. Научные сотрудники собираются совершить погружения на аппаратах Рифт-1 и Рифт-2. Об этом ТАСС сообщил руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игорь Бычков.

Аппараты с титановой сферой собирались создать в 80-х годах для глубоководных погружений. Проект был заморожен. 

«Максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня, как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала. Сейчас идет дискуссия по этому поводу», - отметил ученый. 

Исследование дна Байкала позволит найти нефтяные проявления и поля газовых гидратов, а также найти неизвестные до сих пор живые организмы.  

 

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