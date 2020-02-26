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Иркутские химики создадут лабораторию за 20 млн рублей

Главная Наука
Иркутск
10:49 26 Февраля 2020
ученые, химия, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Иркутские химики создадут лабораторию за 20 млн рублей. Деньги в виде гранта выделены Российской академией наук и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

«Компьютерное моделирование позволяет квантовым химикам Иркутского государственного университета без непосредственного контакта с вредными веществами получать широкий спектр информации о свойствах молекул и реакциях между ними. Актуальность их работы, а также ее безусловную перспективность подтвердили эксперты», - рассказали в пресс-службе Иркутского госуниверситета.

Там отмечают, группа квантовых химиков ИГУ считается одной из самых сильных и старейших в стране (исследования ведутся больше 40 лет) и входит в состав участников крупного интернационального проекта Q-Chem по созданию мощного комплекса программ квантовохимических расчетов. В партнерстве с научными группами Германии, Италии и Великобритании разрабатываются методы, позволяющие оперативно и рационально решать задачи квантовой химии и молекулярной спектроскопии. Продолжается многолетнее плодотворное сотрудничество с Иркутским институтом химии им. А. Е. Фаворского СО РАН и группой теоретической химии Гейдельбергского университета (Германия).

Получение многомиллионного гранта позволит значительно улучшить материальную базу для исследований. Создаваемая в рамках нового проекта лаборатория получит название «Лаборатория квантовохимического моделирования молекулярных систем».

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