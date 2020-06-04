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Бурятия и Иркутская область вместе создадут научно-образовательный центр

Главная Наука
Иркутск
11:04 4 Июня 2020
центр, создание, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Бурятия и Иркутская область совместно создадут научно-образовательный центр (НОЦ). В первую очередь, он будет заниматься проблемами озера Байкал.

О плане создания НОЦ было объявлено на заседании совета по науке и инновациям при главе Бурятии. В нем также приняли участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и ученые из этого региона.

«Планируется, что НОЦ «Байкал» будет работать в направлении астрофизики, заниматься исследованием рифтовой системы озера Байкал, разрабатывать проекты по сейсмике, разведке и добыче полезных ископаемых, вести исследования по направлению трансляционной медицины и лекарственного растениеводства», - говорится в сообщении официального портала Бурятии по итогам заседания.

По данным правительства Иркутской области, НОЦ позволит объединить усилия ученых, вузовских лабораторий, промышленников для решения ключевых задач инновационного развития.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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