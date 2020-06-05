В Иркутске создали беспилотник с улучшенными характеристиками

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) разработали новый беспилотный летательный аппарат. «Летяга» значительно превосходит известные аналоги по длительности полета и грузоподъемности, уверяют в вузе.

Разработкой занимается группа специалистов, которую возглавляет доцент ИРНИТУ Игорь Бобарика. Название дано аппарату из-за внешнего сходства с белкой-летягой.

«Отличительное преимущество этого беспилотного летательного аппарата в том, что время полета с 90 минут возрастет до 120 за счет использования дополнительного аккумулятора. Аналогичные характеристики таких известных беспилотников как «Геоскан 201», «Бусел М» и VolJet VTOL X8, не превышают 60-80 минут. На борт «Летяги» можно поднять до 2,5 кг, полезная нагрузка продуктов других компаний варьируется от 1,3 до 1,5 кг», - говорится в сообщении вуза.