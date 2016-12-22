Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 71 человек

Число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека, сообщает РИА «Новости».

«Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы — 31, тех, кто скончался в больницах — 40, итого —- 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек», — сказали в Минздраве региона. Там добавили, что из 117 пострадавших от отравления пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.

Ранее врачи сообщали, что большинство пострадавших поступило в больницы в состоянии комы. С момента употребления «Боярышника» до появления симптомов отравления проходит от одного до 24 часов.

Массовое отравление поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования они нашли подпольные цеха по производству продукта, задержали 12 человек, распространявших ядовитую жидкость.