22 декабря
Иркутск
погода -16 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.56
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей

Главная Общество
Иркутск
18:56 22 Декабря 2016
общество, машина, скорая
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутске шесть детей остались сиротами, так как их родители умерли от отравления суррогатным алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Четыре ребенка уже проживают в приемных семьях, так как их родителей лишили родительстких прав. Еще один ребенок находится у родственников, они также оформляют опеку над ним.

Одного ребенка направили в приют для сирот, но его также планируют взять на воспитание родственники. С ребенком работает психолог.

Напомним, массовое отравление средством для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 19 декабря. От употребления жидкости скончались 72 человека, еще 33 остаются в больницах. На этикетке «Боярышника» было указано, что в ней содержится этанол, но на самом деле ее сделали на основе ядовитого метилового спирта.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 71 человек

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 71 человек

22 Декабря 2016 г.
Симптомы отравления проявляются за 24 часа
Новости Иркутска: Министр ЖКХ Иркутской области отправлен в отставку

Министр ЖКХ Иркутской области отправлен в отставку

22 Декабря 2016 г.
Решение о назначении нового министра ЖКХ региона примут позднее
Новости Иркутска: В Кремле пообещали выработать комплекс мер после массовых отравлений «Боярышником»

В Кремле пообещали выработать комплекс мер после массовых отравлений «Боярышником»

22 Декабря 2016 г.
Число жертв отравления составило 62 человек
Новости Иркутска: У проблемной котельной Вихоревки сменили арендатор‍а

У проблемной котельной Вихоревки сменили арендатор‍а

21 Декабря 2016 г.
Новая ресурсоснабжающая организация начинает работать с 25 декабря
Новости Иркутска: В Иркутске задержали девять человек по делу об отравлении «Боярышником»

В Иркутске задержали девять человек по делу об отравлении «Боярышником»

21 Декабря 2016 г.
Среди задержанных — индивидуальные предприниматели, а также их сотрудники
Новости Иркутска: Проект экологического мониторинга Байкала получит дополнительную поддержку

Проект экологического мониторинга Байкала получит дополнительную поддержку

21 Декабря 2016 г.
Дата начала сбора проб на Байкале – 25 января 1946 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске выявили более 100 точек продаж «Боярышника»‍

В Иркутске выявили более 100 точек продаж «Боярышника»‍

19 Декабря 2016 г.
Изъято более 2 тысяч литров спиртного
Новости Иркутска: День траура объявлен в Иркутской области

День траура объявлен в Иркутской области

20 Декабря 2016 г.
Соответствующий указ подписал губернатор Приангарья
Новости Иркутска: Кондитерской фабрика «Амта» намерена поставлять продукцию в КНР

Кондитерской фабрика «Амта» намерена поставлять продукцию в КНР

20 Декабря 2016 г.
Сейчас на заводе работает 253 человека
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.