Против замглавы иркутского Роспотребнадзора возбудили дело о халатности

После массового отравления в Иркутске возбуждено уголовное дело о халатности в отношении замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

«Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов», — сообщила журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Глава департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска Евгений Семенов, в свою очередь, отметил, что Роспотребнадзор отказывал мэрии в проверке законности продажи «Боярышника», объясняя это отсутствием законных оснований.

Напомним, в Иркутске за последнюю неделю 75 человек умерли от отравлений косметическим средством «Боярышник», в котором оказался метиловый спирт. Всего по уголовному делу о производстве и торговле суррогатом задержано 19 человек.