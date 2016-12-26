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Сибирское агентство новостей
Иркутск
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В Иркутске нашли незамерзайку с 600-кратным превышением метанола

Главная Общество
Иркутск
17:07 26 Декабря 2016
общество, происшествия, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в ходе проверок имеющихся в продаже спиртосодержащих жидкостей обнаружили стеклоомывающую жидкость, где гигиенические нормативы по содержанию метилового спирта превышены в 600 раз.

Как пишет газета «Известия», речь идет о незамерзайке под названием «Полярная звезда» и «Каскад 30», которые были привезены в Иркутск из Москвы.

Также в продаже на территории Иркутской области обнаружена стеклоомывающая жидкость Tosei, произведенная во Владивостоке и содержащая в 486 раз больше метилового спирта, чем позволяют гигиенические нормативы.

Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил в продаже жидкость «Сибирь» из Владимира, в которой метанола в 406 раз больше нормы.

Информация о результатах проверки была передана в московское, приморское и владимирское управления Роспотребнадзора и правоохранительные органы Иркутской области.

 

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