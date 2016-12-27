Передвижной цирк забыл в Бурятии контейнер с животными

Зоозащитники Бурятии бьют тревогу: одном из поселков замерзают экзотические животные.

Как сообщает «Радио Сибирь» со ссылкой на представителей общественной организации по защите животных, в одном из контейнеров оставленного в Селенгинске цирком-шапито несколько дней доносилось рычание.

Тревогу начали бить местные жители. По их мнению, животные совершенно не приспособлены к сибирским холодам. Владелец цирка требования открыть контейнер проигнорировал. На место выехал представитель ветеринарного контроля. По факту жестокого обращения с животными направлено заявление полицию.