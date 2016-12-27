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Сибирское агентство новостей
Иркутск
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Передвижной цирк забыл в Бурятии контейнер с животными

Главная Общество
Иркутск
10:22 27 Декабря 2016
общество, животные, зоопарк, цирк
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Зоозащитники Бурятии бьют тревогу: одном из поселков замерзают экзотические животные.

Как сообщает «Радио Сибирь» со ссылкой на представителей общественной организации по защите животных, в одном из контейнеров  оставленного в Селенгинске цирком-шапито  несколько дней доносилось рычание. 

Тревогу начали бить местные жители. По их мнению, животные  совершенно не приспособлены к сибирским холодам. Владелец цирка требования открыть контейнер проигнорировал.  На место выехал представитель ветеринарного контроля.  По факту жестокого обращения с животными направлено заявление полицию.

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