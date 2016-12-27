Вертолеты Ка-226Т для поставок в Индию будут производить в Улан-Удэ

В контракте на поставку Индии легких вертолетов Ка-226Т будет задействован Улан-Удэнский авиазавод. Об этом заявили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

По словам представителей корпорации, в Улан-Удэ будет развернуто дублирующее производство машинокомплектов Ка-226Т «в целях скорейшего выполнения межправительственного соглашения по производству и поставке», сообщает газета «Известия».

Завод также возьмет на себя организацию гарантийного обслуживания вертолетов, обучение индийского летно-технического персонала и содействие в развертывании производства комплектующих в Индии.

Кумертаусское авиационное производственное предприятие, на котором ранее выпускались машины серии Ка-226, сосредоточится на поставках Ка-226Т российским силовым структурам. Оно также будет участвовать в кооперации по исполнению индийского заказа, в частности, на заводе сохранится выпуск отдельных узлов и агрегатов, в том числе колонок и лопастей несущего винта.

Соглашение о сборке легких вертолетов Ка-226Т в Индии было подписано в декабре 2015 года. Соглашение подразумевает сборку 200 машин с возможным увеличением до 400.