На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением «Боярышником»

В отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой заведено уголовное дело о халатности в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн.

По данным следствия, еще в ноябре 2016 года Нефедовой передали сведения о том, что в одном из торговых павильонов в Иркутске нелегально торгуют спиртосодержащими жидкостями. Как утверждают в СК, Нефедова имела все основания закрыть палатку, но вместо этого ограничилась предупреждением.

В декабре 2016 года, как установило следствие, именно в этой палатке реализовывался концентрат для ванн «Боярышник», который стал причиной массового отравления людей.

«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», — цитирует издание «Интерфакс» официального представителя следственного комитета.

Отметим, сейчас в рамках расследования уголовного дела о реализации метилового спирта в Иркутске задержаны несколько продавцов, а также замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.