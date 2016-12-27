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Сибирское агентство новостей
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На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением «Боярышником»

Главная Общество
Иркутск
17:11 27 Декабря 2016
общество, происшествия, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой заведено уголовное дело о халатности в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн.

По данным следствия, еще в ноябре 2016 года Нефедовой передали сведения о том, что в одном из торговых павильонов в Иркутске нелегально торгуют спиртосодержащими жидкостями. Как утверждают в СК, Нефедова имела все основания закрыть палатку, но вместо этого ограничилась предупреждением.

В декабре 2016 года, как установило следствие, именно в этой палатке реализовывался концентрат для ванн «Боярышник», который стал причиной массового отравления людей.

«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», — цитирует издание «Интерфакс» официального представителя следственного комитета.

Отметим, сейчас в рамках расследования уголовного дела о реализации метилового спирта в Иркутске задержаны несколько продавцов, а также замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.

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