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Сибирское агентство новостей
Иркутск
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Глава Бурятии предложил создать на Байкале мировой центр изучения пресной воды

Главная Общество
Иркутск
10:56 28 Декабря 2016
общество, экология, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын предложил создать на Байкале мировой центр изучения и сохранения пресной воды. Он заявил о готовности выйти с инициативой на федеральный уровень.

«Многие на земле страдают от недостатка питьевой воды, за воду даже начинаются войны. Может быть, мы для всего мира решим эту проблему», — сказал глава.

Вячеслав Наговицын считает, что в институт следует привлечь ученых со всего мира, которые занимаются изучением воды. По его мнению, создание центра позволит сохранить экосистему озера Байкал. Разработкой проекта может заняться минприроды Бурятии.

Отмечается, что инициативу главы Бурятии поддержали и ученые. В частности, академик РАН Арнольд Тулохонов отметил, что изучение данного вопроса будет интересно для специалистов из России, КНР, Монголии, Казахстана и Армении. Он даже предложил название для нового центра — Международная общественная организация великих озер Азии.

Байкал является крупнейшим резервуаром пресной воды и самым глубоким озером на земле.

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