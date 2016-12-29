Загрязнение воздуха в городах Восточной Сибири оценивается как высокое и очень высокое

В ряде сибирских городов загрязнение воздуха оценивается как высокое и очень высокое. Об этом говорится в опубликованном в среду, 28 декабря, государственном докладе о состоянии окружающей среды в России, подготовленном Минприроды России.

«В среднем по стране 17% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха», — говорится в госдокладе.

При этом половина городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири и на Урале. В частности, речь идет о таких городах, как Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

Наибольший уровень загрязнения воздуха зафиксирован в 11 городах, в которых суммарно проживает 1,5 млн человек. В числе этих городов — Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Черногорск и Чита.

Эксперты отмечают, что азиатская часть России характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями. Данные о загрязнении атмосферного воздуха получены благодаря наблюдениям Росгидромета в 2015 году. Ведомство проводило мониторинг на 688 станциях в 249 городах, при этом на 629 станциях в 230 городах наблюдения проводились регулярно.

Госдоклад о состоянии окружающей среды России в 2015 году подготовлен Минприроды совместно с заинтересованными министерствами, федеральными службами, федеральными агентствами, другими организациями и учреждениями.