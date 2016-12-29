Замминистра из Приангарья отпустили под подписку о невыезде

Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, которая стала фигуранткой уголовного дела по массовому отравлению спиртосодержащим концентратом «Боярышника», отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В правительстве Иркутской области подтвердили, что замминистра находится на рабочем месте.



Иркутская чиновница была задержана и допрошена на рабочем месте 27 декабря.

Уголовное дело против замминистра было возбуждено Следственным комитетом России 27 декабря по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) за сдачу в аренду земельного участка, на котором находился павильон по продаже «Боярышника». Договор на аренду между иркутским министерством имущественных отношений и неким М. Акперовым был заключен в 2008 году. В 2015-2016 годах имущественному ведомству стало известно о нарушениях продажи алкогольной продукции в павильоне, который находился на арендованном участке.

В ноябре 2016 года сотрудники министерства проинформировали Нефедову о нарушениях законодательства арендатором. Замминистра могла через суд расторгнуть договор с арендатором, но вместо этого выписала ему предупреждение.

В декабре 2016 года павильон продолжал работать, и в нем продавался концентрат «Боярышник», от отравления которым, по уточненным данным, скончались 74 человека.