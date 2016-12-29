Суд обязал жительницу Иркутска обследовать годовалую дочку на ВИЧ

Суд обязал жительницу Иркутской области обследовать на ВИЧ свою годовалую дочь, сообщила в среду пресс-служба регионального Центра СПИД.

«Иркутский областной Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. ВИЧ-статус её годовалой дочери вызывал опасения врачей, так как мать уклонялась от обследования ребенка. Сама женщина живет с ВИЧ уже два года, но утверждает, что такой болезни не существует», — говорится в сообщении.

По данным медиков, женщина, начитавшись псевдонаучных материалов в интернете, отказалась от лечения.

Между тем, судебную тяжбу начала сама молодая мать в ответ на визиты социальных работников Центра СПИД с просьбами обследовать девочку. Она написала заявление в прокуратуру, обвинив медицинскую организацию в «геноциде».

«С аналогичными заявлениями, написанными по одному и тому же шаблону, в те же самые инстанции по всей России обратились несколько десятков семей отрицателей ВИЧ-инфекции. Инструкции к действию по изоляции своих детей от врачей они нашли в интернете», — рассказывают медики.

В свою очередь Центр СПИД обратился в суд с требованиями признать действия матери противоречащими закону и обязать женщину обеспечить обследование, диспансерное наблюдение и в случае необходимости лечение своей дочери.

В итоге иск был удовлетворен по всем пунктам.