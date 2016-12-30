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Сибирское агентство новостей
Иркутск
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Следователи раскрыли убийство женщины и ребенка под Иркутском

Главная Общество
Иркутск
10:46 30 Декабря 2016
общество, происшествия, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экспертиза позволила раскрыть убийство женщины и 7-летнего ребенка в Иркутской области, сообщила пресс-служба следственного управления.

По данным следствия, в ноябре 2015 года в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района обвиняемые с целью ограбления проникли в дом индивидуального предпринимателя, где находилась женщина и двое малолетних детей.

«В результате злоумышленники нанесли 33-летней женщине более 50 ножевых ранений, ее 7-летней дочери — более 10. От полученных ранений мать и дочь скончались на месте преступления, грудного ребенка преступники не тронули», — говорится в сообщении.

СК отмечает, что из дома, где были совершены убийства, злоумышленники похитили 60 тысяч рублей. Преступление полгода оставалось нераскрытым, свидетели и очевидцы отсутствовали.

Ведомство отмечает, что подозреваемых установили в результате одорологической экспертизы — на орудии преступления был обнаружен запах обоих обвиняемых. Следователи допросили более 1,5 тысячи человек. Материалы уголовного дела составляют 55 томов.

В настоящее время дело направлено в Иркутский областной суд.

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