Суд обязал освободить от незаконных строений участок у озера Байкал

Суд в Иркутской области освободил от незаконных строений земельный участок в водоохранной зоне озера Байкал на мысе Зундуки, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что на земельном участке… нельзя возводить строения. После предъявления прокуратурой иска, он решил уйти от гражданско-правовой ответственности посредством продажи земельного участка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нынешний хозяин участка был привлечен судом к ответственности, а его прежний владелец выступил в суде в качестве третьего лица.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд в итоге постановил земельный участок вблизи Байкала освободить от незаконных строений.

«Прокуратурой после вступления судебного решения в законную силу будут приняты меры по освобождению земельного участка от незаконно возведенных строений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Ольхонский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договора аренды участка 2,5 гектара на берегу Байкала. Его вернут в муниципальную собственность.

Основанием для предъявления иска послужили материалы проверки природоохранной прокуратуры. Установлено, что в 2013 году адмиинистрация Ольхонского района незаконно предоставила участок дачному некоммерческому партнерству «Песчаное» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где возведение жилых домов запрещено. Там отмечены уникальные ландшафты, которые должны оставаться нетронутыми.

Также на этой территории располагаются объекты археологического наследия: каменная стена-«городище», поселенческо-культовый комплекс и стоянки мезолита, неолита и позднего железного века.