30 декабря
Иркутск
погода -13 °C
курсы валют
60.27
 
€ 63.02
18+
Сибирское агентство новостей
Иркутск
...

Суд обязал освободить от незаконных строений участок у озера Байкал

Главная Общество
Иркутск
13:27 30 Декабря 2016
общество, происшествия, экология
версия для печати Ico_print

Суд в Иркутской области освободил от незаконных строений земельный участок в водоохранной зоне озера Байкал на мысе Зундуки, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что на земельном участке… нельзя возводить строения. После предъявления прокуратурой иска, он решил уйти от гражданско-правовой ответственности посредством продажи земельного участка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нынешний хозяин участка был привлечен судом к ответственности, а его прежний владелец выступил в суде в качестве третьего лица.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд в итоге постановил земельный участок вблизи Байкала освободить от незаконных строений.

«Прокуратурой после вступления судебного решения в законную силу будут приняты меры по освобождению земельного участка от незаконно возведенных строений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Ольхонский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договора аренды участка 2,5 гектара на берегу Байкала. Его вернут в муниципальную собственность.

Основанием для предъявления иска послужили материалы проверки природоохранной прокуратуры. Установлено, что в 2013 году адмиинистрация Ольхонского района незаконно предоставила участок дачному некоммерческому партнерству «Песчаное» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где возведение жилых домов запрещено. Там отмечены уникальные ландшафты, которые должны оставаться нетронутыми.

Также на этой территории располагаются объекты археологического наследия: каменная стена-«городище», поселенческо-культовый комплекс и стоянки мезолита, неолита и позднего железного века.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Следователи раскрыли убийство женщины и ребенка под Иркутском

Следователи раскрыли убийство женщины и ребенка под Иркутском

30 Декабря 2016 г.
Подозреваемых установили в результате одорологической экспертизы
Новости Иркутска: Суд обязал жительницу Иркутска обследовать годовалую дочку на ВИЧ

Суд обязал жительницу Иркутска обследовать годовалую дочку на ВИЧ

29 Декабря 2016 г.
Женщина, начитавшись псевдонаучных материалов, отказалась от лечения
Новости Иркутска: Замминистра из Приангарья отпустили под подписку о невыезде

Замминистра из Приангарья отпустили под подписку о невыезде

29 Декабря 2016 г.
Иркутская чиновница была задержана и допрошена на рабочем месте 27 декабря
Новости Иркутска: Загрязнение воздуха в городах Восточной Сибири оценивается как высокое и очень высокое

Загрязнение воздуха в городах Восточной Сибири оценивается как высокое и очень высокое

29 Декабря 2016 г.
Госдоклад о состоянии окружающей среды подготовлен Минприроды
Новости Иркутска: Глава Бурятии предложил создать на Байкале мировой центр изучения пресной воды

Глава Бурятии предложил создать на Байкале мировой центр изучения пресной воды

28 Декабря 2016 г.
Инициативу главы Бурятии поддержали и ученые
Новости Иркутска: На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением «Боярышником»

На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением «Боярышником»

27 Декабря 2016 г.
В ноябре 2016 года Нефедовой передали сведения о суррогате
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Бездомные псы набросились на 17-летнюю девушку в центре Иркутска

Бездомные псы набросились на 17-летнюю девушку в центре Иркутска

29 Декабря 2016 г.
Бродячие псы набросились на подростка недалеко от центрального парка
Новости Иркутска: Передвижной цирк забыл в Бурятии контейнер с животными

Передвижной цирк забыл в Бурятии контейнер с животными

27 Декабря 2016 г.
Тревогу начали бить местные жители
Новости Иркутска: Иркутский СК заявил о новых «тактиках уничтожения народонаселения» в сети

Иркутский СК заявил о новых «тактиках уничтожения народонаселения» в сети

26 Декабря 2016 г.
В качестве доказательства там приводится статистика
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.