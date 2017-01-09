Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 78 человек

В Иркутске число жертв в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» возросло до 78 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По информации пресс-службы, «за новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека». Еще три человека остаются на лечении в стационарах, добавили в Минздраве. В министерстве также подчеркнули, что новых случаев отравления в Иркутской области за новогодние праздники зафиксировано не было.

Массовое отравление «Боярышником» в Иркутске произошло в середине декабря прошлого года. Согласно результатам судмедэкспертов, преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта.

По словам главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексея Крупина, причиной отравления стали входящие в состав концентрата метанол и антифриз.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело против 23 человек. Максимальная санкция ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) предусматривает лишение свободы до 10 лет.