Назначен министр ЖКХ, энергетики и транспорта Приангарья

Губернатор Иркутской области назначил Артура Сулейменова министром жилищной политики, энергетики и транспорта. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе правительства региона.

С августа 2013 по ноябрь 2014 год Артур Сулейменов занимал должность министра транспорта Иркутской области, затем первого заместителя министра ЖКХ.

Предыдущий министр ведомства Андрей Капитонов сложил свои полномочия 21 декабря 2016 года в связи с истечением их срока. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.