Росгеология интересуется нефтяными проектами в Восточной Сибири

Росгеология интересуется проектами по трудноизвлекаемым и нетрадиционным запасам углеводородов, в большей степени, в Восточной Сибири. Также компания готова сотрудничать с победителем аукциона на месторождение золота Сухой Лог (Иркутская область). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор холдинга Роман Панов.

"Безусловно, (нам интересна) Восточная Сибирь, там перспективы серьезные в части обеспечения ресурсной базы тех инфраструктурных проектов, которые построены. Мы, безусловно, смотрим на участки, где есть возможности по трудноизвлекаемым и нетрадиционным запасам - для нас технологически важно посмотреть этот элемент работы", сказал Панов.

Он отметил, что для холдинга в большей степени актуальны проекты по нефти, чем по газу.

"Газ в меньшей степени для нас актуален, а нефть, безусловно, - это и глубокие горизонты, это могут быть небольшие участки, которые не настолько интересны крупным компаниям, но могут находиться в локальных зонах уже со сложившейся инфраструктурой", - добавил глава Росгеологии.

Отвечая на вопрос, готов ли холдинг сотрудничать с победителем аукциона на Сухой Лог, Панов заявил, что холдинг рассмотрит любые предложения.