В Иркутске отстранили начальника отдела полиции из-за дела о «Боярышнике»

Ленинский районный суд Иркутска получил ходатайство следствия об отстранении от должности начальника участковых полиции управления МВД по области Дениса Черемисина, обвиняемого в халатности в связи с массовым отравлением жидкостью «Боярышник».

«Материалы по отстранению от должности Д. Черемисина поступили, рассмотрение назначено на среду, 18 января»,— цитирует «Интерфакс» представителя райсуда.

Ранее Кировский райсуд Иркутска отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте полицейского и освободил его из-под стражи в зале суда. Дениса Черемисина задержали 11 января, в отношении его возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц).

Напомним, после массового отравления 76 человек «Боярышником» в Иркутской области участились проверки. СКР возбудил уголовное дело, в котором фигурируют 16 человек. В конце декабря Кировский районный суд Иркутска не стал избирать меру пресечения заместителю руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаилу Лужнову, который был задержан по делу о массовом отравлении и госпитализирован с сердечным приступом.