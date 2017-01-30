Роспотребнадзор не нашел червей в подарках в Иркутске

Специалисты иркутского Роспотребнадзора провели экспертизу конфет, которые предназначались для детей-льготников в качестве сладких новогодних подарков. В ходе проверки специалисты не обнаружили в конфетах ни червей, ни плесени, на которые жаловались местные жители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Единственное, на что обратили внимание эксперты — это белый налет на поверхности шоколада. Однако причиной его появления могли послужить нарушения условий хранения кондитерских изделий.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом жители региона пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество шоколадных конфет в новогодних подарках, которые сироты и дети из малоимущих семей получили от губернатора. На снимках, представленных в качестве доказательств, в конфетах видны черви, на шоколаде – белый налет. Пресс-служба областного правительства сообщила, что власти проводят проверку, а заявители получили новые подарки. В Роспотребнадзор е поступило три жалобы на качество новогодних подарков.

На исследование был взят товар у индивидуального предпринимателя, формировавшего подарки по заказу соцзащиты. Теперь специалисты Роспотребнадзора проверят юридическое лицо, поставлявшее конфеты.

Также сообщалось, что в отдел по работе с обращениями граждан управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике пришли три жителя, которые не представились. Они настаивали на передаче губернатору новогоднего подарка, который якобы получили в органах соцзащиты.

Позднее у входа в здание сотрудники отдела обнаружили рассыпанных червей. Областные власти посчитали, что речь идет о спланированной провокации, направленной на дискредитацию властей. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Фото: ntv.ru