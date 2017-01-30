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На строительство и ремонт дорог в Бурятии потратят почти 3 млрд рублей

Главная Общество
Иркутск
10:01 30 Января 2017
ремонт, происшествия, общество, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На ремонт и строительство дорог в Бурятии в текущем году потратят 2,9 млрд рублей. Об этом сообщил в воскресном эфире ГТРК «Бурятия» глава региона Вячеслав Наговицын.

По его словам, ремонт и строительство в этом году затронут как сами автодороги, так и мосты.

«Мы продолжим реконструкцию трассы до Байкала в Баргузинском районе. 15 км до села Максимиха сделаем», — сообщил Наговицын. В прошлые годы на этой популярной в летний туристический сезон магистрали было отремонтировано около 200 км.

Ранее Минтранс Бурятии сообщал, что на региональной сети автодорог в 2017 году в эксплуатацию будет введено 33 км дорог, после реконструкции откроются четыре мостовых перехода.

В прошлом году на региональной сети Бурятии реконструировано и отремонтировано порядка 50 км дорог, на федеральной сети — более 100 км.

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