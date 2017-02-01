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В Госдуме сравнили раздачу «дальневосточных гектаров» с великим освоением Сибири

Главная Общество
Иркутск
17:38 1 Февраля 2017
общество, госдума, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Возможности, которые предоставляет закон «О дальневосточном гектаре», дают людям существенные преференции, реализацию программы можно сравнить с этапами освоения Россией Сибири, считает председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (ЕР).

С 1 февраля стартовал третий этап реализации соответствующего закона.

Получить землю можно будет лишь однажды, свободный от прав третьих лиц и находящийся в свободном обороте участок предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования — индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и еще ряд направлений.

Оформить заявку на «дальневосточный гектар» необходимо через сайт НаДальнийВосток.рф (там имеется пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.

Планируется, что вступившие в проект граждане смогут покупать такие необходимые для обустройства предметы, как сруб, теплица, мелкая сельхозтехника и другие, в кредит по льготной ставке 8 процентов сроком на пять лет. Как рассказали информагентству в пресс-службе Минвостокразвития, соответствующую программу поддержки разрабатывают Фонд развития Дальнего Востока вместе с Почта Банком.

Он подчеркнул, что нельзя забывать о том, что Дальний Восток — «удивительный кладезь различных природных ресурсов».

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