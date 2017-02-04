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Режим ЧС ввели в отдаленном районе Иркутской области из-за угрозы нехватки угля

Главная Общество
Иркутск
14:06 4 Февраля 2017
общество, происшествия, уголь, чс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Мамско-Чуйском районе Иркутской области из-за возникновения угрозы нехватки угля для теплоснабжения жилых домов и социальных объектов, сообщили в ЕДДС.

Как сообщил глава района Александр Сергей, запасов угля хватит примерно до середины февраля. Сейчас с компанией «Востсибуголь» решается вопрос о доставке дополнительных партий угля для обеспечения прохождения всего отопительного сезона. Уголь будет доставляться в Маму по зимнику через город Бодайбо.

В пресс-службе правительства Иркутской области пояснили, что режим ЧС введен мэром для получения дополнительного финансирования из регионального бюджета на закупку топлива.

«В поселке Мама огромные долги населения за тепло, у ресурсных теплоснабжающих организаций не хватает средств на закупку угля», — сообщили в пресс-службе.

В Мамско-Чуйском районе проживает 4,3 тыс. человек, из них более 3 тыс. — в рабочем поселке Мама. Всего на его территории пять населенных пунктов.

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