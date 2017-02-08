Бизнес-омбудсмен Приангарья Алексей Москаленко подал в отставку

Уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко сложит полномочия по собственному желанию с 1 апреля текущего года. До этого времени он планирует завершить все текущие дела и представить доклад об итогах работы в 2016 году, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

«Уйти в отставку — это мое решение, оно связано с вескими личными причинами. В этом нет никакой политики, прошу не создавать спекуляций», — цитирует пресс-служба Москаленко.

До назначения нового бизнес-омбудсмена в соответствии с законом исполнять его обязанности будет руководитель аппарата уполномоченного Эвелина Секулович.

Москаленко является первым иркутским бизнес-омбудсменом, и был назначен на этот пост в декабре 2013 года прежним губернатором региона Сергеем Ерощенко. За этот период сформирован штат квалифицированных сотрудников аппарата, выработаны механизмы защиты прав и законных интересов предпринимателей. Уполномоченный при президенте Борис Титов неоднократно отмечал иркутский институт бизнес-омбудсмена как один из самых активных среди региональных.

Фото: sia.ru