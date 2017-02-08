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Врио главы Бурятии прибыл в Улан-Удэ

Главная Общество
Иркутск
11:46 8 Февраля 2017
общество, политика, выборы, бурятия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новый глава Бурятии Алексей Цыденов в среду будет представлен Народному Хуралу (парламенту) и правительству республики, сообщает пресс-служба главы региона. Также в Улан-Удэ прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее сообщалось, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту РФ заявление о досрочном сложении полномочий. Президент России Владимир Путин назначил Цыденова временно исполняющим обязанности главы Бурятии до вступления в должность лица, избранного главой республики.

До настоящего времени Цыденов занимал должность замглавы Минтранса РФ.

Сразу после назначения врио главы Бурятии Цыденов на встрече с президентом РФ Путиным обозначил первоочередные задачи региона — это развитие животноводства, туризма, социальной сферы и транспортной инфраструктуры.

«Первое — нужно формировать занятость. То, что быстро — это животноводство и туризм. С более длительными сроками — это развитие месторождений полезных ископаемых, там больше привязано все к транспортной инфраструктуре, к энергетической», — сказал Цыденов.

Он также отметил международный туристический потенциал Бурятии — большой интерес к Байкалу со стороны Монголии, обусловленный исторически, а также со стороны Китая. По мнению Цыденова, его можно реализовывать.

Помимо этого, врио главы Бурятии подчеркнул, что людям, «безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера — это медицина, образование». Цыденов признался, что у него уже есть идеи, которые он намерен реализовать.

В числе преимуществ региона врио руководителя назвал природные особенности с точки зрения развития туризма, большой запас востребованных полезных ископаемых, хорошее географическое положение в части приближенности к странам АТР, перспективные рынки, а также потенциал сельского хозяйства. В целом, по мнению Цыденова качество жизни в регионе можно поднять в достаточно короткие сроки.

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