14 февраля
Иркутск
погода -9 °C
курсы валют
58.06
 
€ 61.77
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Россия и Монголия намерены избегать рисков для экологии Байкала

Главная Общество
Иркутск
10:50 14 Февраля 2017
байкал, общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Россия и Монголия рассмотрят варианты удовлетворения энергетических потребностей Монголии без нанесения ущерба экологической безопасности озеру Байкал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с монгольским коллегой Цэндийном Мунх-Оргилом.

«Мы подтвердили, что создана по взаимной договоренности рабочая группа, которая должна в самое ближайшее время провести свое заседание, рассмотреть различные варианты удовлетворения потребностей Монголии при снижении любых рисков для равновесия байкальской экологической системы с учётом всех необходимых оценок воздействия на окружающую среду», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее сообщалось о планах Монголии построить каскад ГЭС: одной на реке Селенге (Шурэн) и двух ГЭС на притоках Селенги — реке Орхон и Эгийн-гол. Россия считает, что данный проект представляет серьезную экологическую угрозу для озера Байкал, поскольку Селенга дает озеру до 50% ежегодного притока воды.

Опасность строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках обсуждается уже несколько лет. Директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Дмитрий Кириллов считает, что это может привести к изменению стока Селенги в Байкал и нарушить работу Иркутской ГЭС, которая расположена на вытекающей из озера реке Ангара.

Заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии Алтайского государственного университета Геннадий Барышников считает, что понижение уровня воды в Байкале возможно, но только во время строительства ГЭС. Ученый напомнил, что в озеро впадает 99 рек и ручьев. После того, как гидроэлектростанция заработает в полную мощь, Байкал восполнит все потери.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро «превосходных степеней»: самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Врио главы Бурятии прибыл в Улан-Удэ

Врио главы Бурятии прибыл в Улан-Удэ

8 Февраля 2017 г.
Также в Улан-Удэ прибыл полномочный представитель президента РФ в СФО
Новости Иркутска: Бизнес-омбудсмен Приангарья Алексей Москаленко подал в отставку

Бизнес-омбудсмен Приангарья Алексей Москаленко подал в отставку

8 Февраля 2017 г.
Уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко сложит полномочия по собственному желанию с 1 апреля текущего года. До этого времени он планирует завершить все текущие дела и представить доклад об итогах работы в 2016 году, сообщает пресс-служба аппарата...
Новости Иркутска: Рособрадзор приостановил действие лицензии иркутского вуза САПЭУ

Рособрадзор приостановил действие лицензии иркутского вуза САПЭУ

7 Февраля 2017 г.
В мае 2016 года студентам предложили перевестись в другие учебные заведения
Новости Иркутска: Режим ЧС ввели в отдаленном районе Иркутской области из-за угрозы нехватки угля

Режим ЧС ввели в отдаленном районе Иркутской области из-за угрозы нехватки угля

4 Февраля 2017 г.
В Мамско-Чуйском районе проживает 4,3 тыс. человек
Новости Иркутска: Приемные семьи для пожилых людей появятся в Иркутской области

Приемные семьи для пожилых людей появятся в Иркутской области

3 Февраля 2017 г.
До конца текущего года специалисты должны провести анкетирование
Новости Иркутска: В Госдуме сравнили раздачу «дальневосточных гектаров» с великим освоением Сибири

В Госдуме сравнили раздачу «дальневосточных гектаров» с великим освоением Сибири

1 Февраля 2017 г.
С 1 февраля стартовал третий этап реализации соответствующего закона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Главу Тайшетского района задержали за мошенничество

Главу Тайшетского района задержали за мошенничество

9 Февраля 2017 г.
В администрации проводились обыски, изымались документы
Новости Иркутска: В регионы Сибири поставляли поддельный «медицинский» кислород

В регионы Сибири поставляли поддельный «медицинский» кислород

13 Февраля 2017 г.
От продажи этого кислорода компания получила доход в размере около 82 млн. рублей
Новости Иркутска: По делу главы Тайшетского района арестовали предпринимателя

По делу главы Тайшетского района арестовали предпринимателя

13 Февраля 2017 г.
Он обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.