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Блогер из Бурятии получил 3 года условно по делу о сепаратизме

Главная Общество
Иркутск
08:20 19 Апреля 2017
общество, происшествия, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил местного жителя Владимира Хагдаева к трем годам условного срока за «призывы к отделению Бурятии» от РФ, сообщает «Интерфакс».

33-летнего мужчину признали виновным по части 2 статьи 280.1 УК (призывы к нарушению территориальной целостности России) и части 2 статьи 228 (хранение наркотиков в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый под псевдонимом Чингис Булагадаев, «имея личные убеждения, направленные на объединение монгольских народов в единое государство», опубликовал в социальной сети одно изображение с цитатой из видеоинтервью журналистки Александры Гармажаповой и два комментария. 

Кроме того, при обыске в доме Хагдаева сотрудники правоохранительных орагов нашли два пакета с наркотиками. 

Суд учел у подсудимого наличие на иждивении малолетних детей, приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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