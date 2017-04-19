Блогер из Бурятии получил 3 года условно по делу о сепаратизме

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил местного жителя Владимира Хагдаева к трем годам условного срока за «призывы к отделению Бурятии» от РФ, сообщает «Интерфакс».

33-летнего мужчину признали виновным по части 2 статьи 280.1 УК (призывы к нарушению территориальной целостности России) и части 2 статьи 228 (хранение наркотиков в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый под псевдонимом Чингис Булагадаев, «имея личные убеждения, направленные на объединение монгольских народов в единое государство», опубликовал в социальной сети одно изображение с цитатой из видеоинтервью журналистки Александры Гармажаповой и два комментария.

Кроме того, при обыске в доме Хагдаева сотрудники правоохранительных орагов нашли два пакета с наркотиками.

Суд учел у подсудимого наличие на иждивении малолетних детей, приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.