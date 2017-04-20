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Ученики в Иркутской области пробираются в школу через реку

Главная Общество
Иркутск
10:12 20 Апреля 2017
общество, происшествия, школьники, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
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В деревне Батхай Иркутской области семикласснику приходится вброд пересекать реку с детьми на руках, чтобы отнести их на занятия в школе, сообщают «Вести Иркутск».

Ближайшая школа в Эхирит-Булагатском районе находится в селе Капсал — от деревни через реку до нее 3,5 километра, в объезд — более 50 километров. Несмотря на многократные обращения жителей деревни Батхай, власти отказались выделить 11 млн рублей на мост через реку ради 14 семей. Просьбу выдать брус, чтобы построить переправу самостоятельно, местные власти так же проигнорировали, отмечает телеканал.

Дети из деревни — шестеро школьников — вынуждены добираться до школы вброд. 

«Бывает, что возвращаются домой мокрые и болеют из-за этого, дети постоянно болеют», — пояснила жительница деревни Альбина Имеева.

Ее сын начал носить детей  через реку на руках на занятия и обратно. Для этого он надевает рыбацкий комбинезон и идет по реке вброд. 

«Иногда устаю. Бывает, что иногда там (в Капсале, прим. ред.) остаюсь на тренировке, приеду на машине, перенесу назад, и уезжаю», — рассказал школьник.

Жители деревни рассказали, что они не хотят переезжать, поскольку Батхай хорошо подходит для сельского хозяйства и каждая семья держит выводок коров, лошадей и овец. Они собираются обратится с просьбой провести мост к главе района и губернатору региона.

«Сейчас у ребятишек один выход — перевестись учиться в Захальскую среднюю общеобразовательную школу, которая находится в соседнем поселке Свердлово. До школы ребята благополучно могут добираться на общественном транспорте по новым отсыпанным дорогам», — отметил глава администрации муниципального образования «Капсальское» Василий Шурин.

В прошлом году на реконструкцию дорог в деревни Батхай потрачено 1,3 млн рублей. В 2017-м предполагается также отсыпать дороги в местной деревне, на это выделено более 1 млн рублей.

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