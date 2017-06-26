Продажу алкоголя ограничили на пять дней в Иркутске

Розничную продажу алкоголя запретят в Иркутске с 27 июня по 1 июля. Ограничение связано с проведением выпускных вечеров в школах. Запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары и другие точки общественного питания.

Ограничения вводят на основании постановления регионального правительства по распоряжению заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяны Эдельман.

По постановлению правительства я, на территории области алкоголь запрещено продавать в Международный день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День России (12 июня), а также в дни проведения Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь» в радиусе 300 метров от места праздника.

Запрет также касается праздников, который устанавливают муниципальные власти: Дня молодежи, Дня города, Дня района и празднования Последнего звонка.