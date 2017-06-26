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Дом-памятник в центре Иркутска отреставрируют за 23,6 млн рублей

Главная Общество
Иркутск
17:16 26 Июня 2017
общество, история, культура, реставрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фонд имущества Иркутской области объявил аукцион на капитальный ремонт дома-памятника, расположенного по адресу: улица Сухэ-Батора, 15, сумма контракта — 23,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Как говорится в документах закупки, подрядчик в течение 90 дней должен будет провести реставрацию кирпичной кладки, штукатурной отделки, деревянных и металлических конструкций, кровель.

Источник финансирования – бюджет Иркутской области. Заявки от участников будут рассмотрены 12 июля.

По данным информационного сервиса «2ГИС», в здании на Сухэ-Батора, 15, располагается министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Ранее здесь располагалась усадьба Громовых.

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