Дом-памятник в центре Иркутска отреставрируют за 23,6 млн рублей

Фонд имущества Иркутской области объявил аукцион на капитальный ремонт дома-памятника, расположенного по адресу: улица Сухэ-Батора, 15, сумма контракта — 23,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Как говорится в документах закупки, подрядчик в течение 90 дней должен будет провести реставрацию кирпичной кладки, штукатурной отделки, деревянных и металлических конструкций, кровель.

Источник финансирования – бюджет Иркутской области. Заявки от участников будут рассмотрены 12 июля.

По данным информационного сервиса «2ГИС», в здании на Сухэ-Батора, 15, располагается министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Ранее здесь располагалась усадьба Громовых.